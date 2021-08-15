Известная певица Оля Полякова похвасталась новыми косметическими процедурами, которые помогают ей омолодиться
Как известно, звезда активно колит себе ботокс из-за активной мимики с 25 лет, чтобы избежать глубоких заломов и морщин. На данный момент исполнительница продолжает это делать и часто посещает косметолога.
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При этом звезда открыто говорит об уходе за собой и не скрывает, какие процедуры предпочитает.
В этот раз артистка честно показала себя с маской на лице и в одном банном полотенце.
«Как меня стянуло… На мне ферментная маска, которая стягивает сильно лицо и я уже даже не могу разговаривать. О боже, серьезно, это я? Без фильтра!» - рассказала в Стори Полякова.
Также, судя по последним стори, звезда любит различные косметические процедуры, поэтому своих косметологов и массажистов она посещает довольно часто.
Не так давно звезда также показала, из чего состоит ее бьюти-ритуал, в какой последовательности она наносит свои любимые продукты. Домашний пилинг и восстанавливающая маска дарят коже здоровый вид, однако оценили этот этап далеко не все.
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