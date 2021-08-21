"Не может быть, чтобы кто-то такое снял"

Певица Оля Полякова не только сыграла главную роль, но и впервые выступила в качестве продюсера

Так, 37-летняя звезда на днях презентовала на Одесском кинофестивале фильм "Звезды по обмену", в котором снялась с Михаилом Хомой (DZIDZIO), Юрием Горбуновым и Натальей Сумской (старшей сестрой Ольги Сумской).

У себя в Инстаграм Полякова сообщила, что кинолента должна выйти в прокат 1 января 2022 года, и является "легкой рождественской историей для всей семьи", где есть как и любовно-драматическая линия, так и сцены с погонями.

Певица также рассказала, что идея фильма принадлежит ее продюсеру и партнеру Михаилу Ясинскому, а его производством занимались компании Secret Service и KINOROB при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

В сюжете фильма - комедийное противостояние двух лидеров музыкальной индустрии, а также неожиданное актерское перевоплощение Поляковой, которая стала мужчиной.

Украинцы горячо обсуждают киноновинку. Тизер "Звезд по обмену" опубликован на YouTube, передает Politeka.net. Стоит отметить, большинство раскритиковали картину, оставив негативные отзывы в комментариях:

"Господи, какая же дичь... еще и за наши деньги"

"Сколько можно эксплуатировать идею с обменом телами, опять любовь-морковь🤦"

"На это идут наши налоги?"

"Да что за де*мо?! Я бы понял, если бы фильм был коммерческим, так нет, за наши деньги!"

"Это, пожалуй, пранк. Не может быть, чтобы кто-то такое снял"

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