Известная украинская певица Ольга Полякова появилась на красной дорожке в бриллиантовом колье

Как передает Politeka.net, Ольга Полякова популярная певица. Как известно, артистка замужем за успешным бизнесменом Вадимом Поляковым. Они в браке около 17 лет, и познакомились супруги на корпоративе в честь его дня рождения, где Ольга выступала как певица. Вадим старше артистки на 15 лет. Также у супругов есть две дочери: 16-летняя Маша и 10-летняя Алиса.

Певица активно ведет социальные сети, где радует поклонников новыми подробностями из своей жизни. На этот раз Ольга показалась на красной дорожке на открытии Одесского международного кинофестиваля в шикарном образе вместе со своим спутником Михаилом Яснинским. На ней обтягивающее черное платье с пышным верхом, который открывает вид на плечи девушки от дизайнера Андре Тана.

Также она разбавила свой образ бриллиантовым колье. По словам артистки, это колье подарил муж-бизнесмен еще на свадьбу, и всё это время украшения лежали в сейфе и ждали своего выхода на свет.

Поклонники отметили потрясающий образ певицы и оставили ей множество приятных комментариев: "Даже помолодела", "Красотка", "Лук👍платье от Andre Tan просто выше всяких похвал😍".

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