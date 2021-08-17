Популярная украинская певица Оля Полякова повеселилась на яхте в компании своего продюсера Михаила Ясинского

Как пишет Politeka.net, Оля Полякова посетила Одесский кинофестиваль, куда пришла вместе с известным продюсером Михаилом Ясинским. Как известно, мужчина продюсирует не только Полякову, но и известного певца Макса Барских.

Так, в InstagramОле Поляковой появилось видео, где она весело танцует на яхте в белом купальнике под песню Макса Барских "Подруга ночь".

Вероятно, певица с компанией отправилась отдыхать после кинофестиваля в Одессе. В отражении мы видим, что Полякову снимает ее продюсер Михаил Ясинский, а кроме него, на яхте присутствовали и другие мужчины.

"Все, хватит!", - сказала усташая Полякова.

Заметим, что Михаил Ясинский работал со многими звездами шоу-бизнеса, такими как Наталья Могилевская, Светлана Лобода, Олег Винник, Таяна, Джерри Хейл. Однако, по словам самого Ясинского, Олю Полякову он считает одним из важнейших своих проектов.

Ранее Politeka писала, что Полякова в Одессе резко обратилась к украинцам: "Тем более продюсер сказал мне...".

Напомним, что Полякова с перемазанным лицом озадачила внешностью без фильтров:"уже даже не могу разговаривать".

A еще Politeka сообщала, что Полякова выставила напоказ стройную фигуру в крошечном наряде из одних блесток: кадры из гримерки.