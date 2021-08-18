В Сети появились любопытные кадры с певцом Олегом Винником и Олей Поляковой
Так, на одной из фан-страничек звезд в Инстаграм опубликовали видеоколлаж, показав фрагмент, судя по всему, из первого сезона шоу "Маска", в котором и Оля, и Олег были детективами, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Автор поста положил ролик на музыку, которая как нельзя лучше передала настроение, царившее в тот момент в зале - между Винником и Поляковой "летали" искры.
"На высоких каблуках идёт модная бамбина👠👑 Я на нее смотрю, торчу😍 Садись со мною, прокачу", - поется в песне.
Оля эффектно вышла на сцену в черном облегающем платье и малиновой прозрачной накидке. У Винника аж челюсть упала при появлении Поляковой, что очень хорошо заметно на кадрах.
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Пользователи с энтузиазмом обсудили увиденное:
"Ваай... воды несите... жарко стало от видео😍"
"Нереально красиво перфектно❤️"
"Шикарно😍😍"
"Ляяяяяя🥺💦"
До этого мы рассказывали, как певица трогательгл поздравила Олега Анатольевича с днем рождения, показав в "сториз" фото с ним. Артист обнимал Олю за плечи, а та расплылась в довольной улыбке.
"С днем Рождения, Олег Винник! Пусть душа поет! Вдохновения, приятных перемен и большой любви поклонников твоего творчества!", - написала Полякова.
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