Создатели нового музыкального шоу «Співають всі» откровенно ответили на вопрос, будут ли участвовать в проекте Тина Кароль и Олег Винник

В новом проекте, который обещает быть "грандиозным", создатели решили объединить сразу несколько поколений украинских артистов. Об этом сообщается на странице портала MUZVAR в Инстаграм, пишет Politeka.net.

Украинцам рассказали, что накануне состоялся первый съемочный день нового шоу «Співають всі».

«Очень приятно видеть за одним «судейским столом» Нину Матвиенко, Иво Бобула, Светлану Белоножко и Jerry Heil, LAUD, Nino и многих других», - говорится в публикации.

В свою очередь, украинцы поинтересовались, будут ли принимать участие в этом шоу такие популярные артисты, как Олег Винник и Тина Кароль. На оба эти вопроса на портале MUZVAR ответили отрицательно. При этом на вопрос об участии Кароль ответ был более развернутым.

«Вспомните скандал на шоу «Маска», - написали представители MUZVAR.

Другой комментатор разъяснил, что Кароль отказалась от сотрудничества с телеканалом «Україна» после того, как ее оскорбили высказывания Оли Поляковой на шоу «Маска».

«После "Скандала" на шоу "Маска" Тина заявила, что больше не будет сотрудничать с телеканалом "Украина"», - говорится в комментарии.

Напомним, Кароль нарвалась на гнев украинцев, повторив выходку юной Бритни Спирс.

Как сообщала Politeka, Тину Кароль и Юлию Санину "припечатали" за выбранные наряды.

Также Politeka писала, что Тине Кароль и Горбунову нашли "замену" в новом сезоне "Танців з зірками".