Как же он изменился за последние годы

В сети появилось видео, на котором фанатам показали, как изменился Олег Винник за последние годы

Как сообщает Politeka.net, известный украинский исполнитель и шоумен Олег Винник за свою карьеру покорил сердца миллионов женщин. Артиста многие знают, как белокурого красавчика с густой шевелюрой, однако, как оказалось, так он выглядел не всегда. На фан-странице, посвященной певцу опубликовали нарезку видео, на котором показали, как изменился Винник за долгие годы карьеры.

В ролике сначала Олега можно увидеть с короткой стрижкой и забавное бородкой на лице, он здесь выглядит еще очень молодым. Дальше в видео артист уже появился с более длинными волосами и без бороды.

"Время очень сильно меняет людей", - говорится в подписи к публикации. Надо сказать, что поклонники бурно отреагировали на это видео и на внешность кумира: "Олежка, очень красивый", "Лучший", "Красавчик", "Очень красиво", "Любимый".

Напомним, Олег Винник сообщил украинкам радостную новость, фото: "Волчицы будут самые счастливые".

Как сообщала Politeka, Винник и его "тайная жена" слились в романтичном танце под хит Тины Кароль, видео: "Как же красиво".

Также Politeka писала, что Винник дал волю чувствам на съемках с самолетом, показав свой характер: "Друзья мои, это же бомба".