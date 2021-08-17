В сети появилось видео, на котором фанатам показали, как изменился Олег Винник за последние годы
Как сообщает Politeka.net, известный украинский исполнитель и шоумен Олег Винник за свою карьеру покорил сердца миллионов женщин. Артиста многие знают, как белокурого красавчика с густой шевелюрой, однако, как оказалось, так он выглядел не всегда. На фан-странице, посвященной певцу опубликовали нарезку видео, на котором показали, как изменился Винник за долгие годы карьеры.
В ролике сначала Олега можно увидеть с короткой стрижкой и забавное бородкой на лице, он здесь выглядит еще очень молодым. Дальше в видео артист уже появился с более длинными волосами и без бороды.
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"Время очень сильно меняет людей", - говорится в подписи к публикации. Надо сказать, что поклонники бурно отреагировали на это видео и на внешность кумира: "Олежка, очень красивый", "Лучший", "Красавчик", "Очень красиво", "Любимый".
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