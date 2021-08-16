Олег Винник решил рассказать украинцам, какие у него планы на ближайшее будущее

Как пишет Politekka.net, Олег Винник стал очень популярным исполнителем в Украине. За страничкой красавчика слеит почти миллион украинцев, где Олег делится своим творчеством.

На новом фото Винник был в штанах и футболке. Олега изобразили на фоне Одессы, а также добавили логотип красавчика - круг с буквой V внутри.

"К самому жаркому концерту в этом году осталось три дня! Моя солнечная Одесса, будем летать с тобой на ангельских крыльях, 18 августа жду всех на Морвокзале", - написано было под публикацией.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Спасибо,за ваши песни,любовь это прекрасно Женщины Украины ,самые лучшие!Уважаю Вас,за то что вы поете душой!!!", "Одесские волчицы - будут самые счастливые".

И Харьков Вас безмерно ждет! Уже отсчитываем дни и часы до главного концерта 2021".

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