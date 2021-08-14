Личная жизнь Олега Винника не дает покоя его многочисленной армии поклонниц

Как известно, 48-летний певец всячески скрывает свои любовные дела, поддерживая статус "дамского угодника". Несмотря на этом, многие его фанаты уверены, что на самом деле Олег Анатольевич уже давно и счастливо женат на своей бэк-вокалистке Таюне (Таисии Сватко). Мол, парочка вместе еще со студенческих времен. Также поговаривают, что у них есть взрослый сын Юлиан, который живет и учится в Германии.

"Волчицы" (именно так в Сети окрестили поклонниц Винника) то и дело выискивают новые "доказательства" отношений артиста с Таюне. Так, на одной из фан-страничек певца в Инстаграм опубликовали свежую видеоработу, "склеенную" из различных фрагментов, в которой Винник слился в романтическом танце вместе со своей бэк-вокалисткой, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Автор поста решил сопроводить кадры трогательной песней Тины Кароль "Ноченька".

"И за руку, тебя милый мой, заберу я с собой...@taunetaisia @olegg.vynnyk", - говорится в подписи.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"Очень мило🥺❤️😍"

"Ааа слишком красиво 😍"

"Какой романтИк❤️"

"Как перестать пересматривать? какие кадры, а песня-то какая 🔥😍 ну кайф"

"Как же красиво, смотрится шикарно!"

"Ой, те песни которые я слушала когда мне было лет 5-6😅😍💔"

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