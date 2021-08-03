Не секрет, что бэк-вокалистку певца Олега Винника Таюне (Таисию Сватко) называют его "тайной женой"

48-летний артист уже давно сотрудничает с Таюне, и хоть он ни разу не подтверждал слухи о романтических отношениях с ней, фанаты то и дело находят все новые "доказательства". В частности, Винник частенько оказывает знаки внимания партнерше прямо на сцене: то встанет на колено перед ней, то преподнесет букет. В Сети поговаривают, что у пары есть даже взрослый сын Юлиан, который сейчас живет и учится в Германии.

Так, одна из фанаток Олега Анатольевича опубликовала у себя в Инстаграм любопытные кадры, на которых артист позировал вместе с Таисией, передает Politeka.net. Парочка была в брутальных образах, оба в кожаных куртках. Бэк-вокалистка Винника надела еще необычную кепку и обула массивные ботинки. На одном из фото она лихо закинула ногу Виннику на колено.

Пользователи с жаром обсудили увиденное. Правда, некоторые "распекли" Таисию за поведение и вызывающий вид.

"Не устану всю жизнь носить тебя на руках!!! ❤️🔥"

"Я уже даже и не знаю, что от той тетки ждать. Мне кажется, что она на все готова, чтобы самоутвердиться за счет другого человека! Таисия (Таюне) вы позор, как можно на сцену одеваться, как в стриптиз клубе! Еще выставила те ботинки, как здесь можно смолчать, ужас! Вы Таюне, с той пластической операцией, стали похожа на обезьяну! Таюне не позорьте такого уважаемого артиста, как Олег Винник!"

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