Олег Винник скрывает свою личную жизнь, но армия его поклонниц, которых в Сети в шутку называют "волчицами", все же вычислили, кто его "любовь"

Так, 48-летнему певцу приписывают отношения с его бэк-вокалисткой Таюне (Таисией Сватко). Поговаривают, что парочка уже давно женаты и, более того, у них есть взрослый сын, который сейчас живет в Германии.

На фан-страничках Винника регулярно появляются различные кадры с "доказательствами" его чувств к 47-летней Таюне. Судя по многочисленным комментариям, "волчицы" одобряют выбор Олега Анатольевича, засыпая блондинку комплиментами.

Так, новую видеоработу опубликовали на одной из фан-страниц певца в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

"Та что ж такое. Делала совсем другое видео... но... пришла эта "Роксолана" ❤️❤️❤️❤️❤️", - говорится в подписи к кадрам.

"красивая песня👏👏"; "Видео классное ❤️❤️❤️. А песня просто до мурашек"; "Прекрасная песня, трогает душу!!!!! ❤️ - И просто розрывает ее))"; "Наша любимая принцесса🌹"; "🔥 нежно волшебно сладко ласково"; "Люблю я вас, Олег и Таюне❤️❤️"; "Супер красивая женщина, фото класс❤️❤️❤️", - пользователи обсудили увиденное.

Напомним, поклонницы Винника поддержали его "супругу", которую он скрывает: "Тая, дай тебе Бог терпения"

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