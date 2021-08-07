Известная певица Элина Иващенко, которая спела с Олегом Винником, показала себя в необычном образе
Как пишет Politeka.net, 19-летняя Элина проявила себя еще на "Х-Факторе". Красотка не покидает пение и исполнила вместе с Олегом Винником композицию "Диаманты". А еще Иващенко активно ведет социальные сети, где делится самым интересным с фанатами.
На новом фото, которое Элина выбросила в Инстаграм, красотка была в наряде с декольте. Красотка сделала селфи, демонстрируя роскошные формы на камеру без смущения.
Фаны поставили сотни лайков и сразу начали писать комплименты девушке:
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На втором фото Элина уже была в платье с декольте, лежа у воды на ступеньках. Красотка выставила ножки, впечатляя видом.
"Какая твоя любимая стихия?) Моя - вода", - написала красотка.
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