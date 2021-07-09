Оба светились от счастья на кадрах

Певица Элина Иващенко, которая спела в дуэте с Олегом Винником, появилась в компании сына Виктора Павлика

19-летняя исполнительница завоевала популярность после победы на шоу "Х-Фактор", пишет Politeka.net. Восходящая звезда продолжает вести активную творческую деятельность, в частности недавно исполнив хит "Діаманти" в дуэте с Олегом Винником.

В новых сторис Инстаграм артистка показала, что приняла участие в новых масштабных съемках, где встретилась с сыном украинского исполнителя Виктора Павлика, Александром.

"Друзья, хочу вас познакомить с одной девушкой. Я всю жизнь мечтал с ней познакомиться, я впервые с ней встречаюсь на какой-либо площадке. Конечно, это Элина Иващенко", - произнес Александр, записывая сторис у себя, оба улыбались и поцеловались в щеку.

"Такая семья, уже давно", - решился на громкое заявление сын Павлика, а сценическая подруга Винника добавила: "Творческая".

Отметим, Александр Павлик - старший сын Виктора Павлика. Мужчина пошел по стопам отца, строя певческую карьеру.

Примечательно, что Александр принимал участие в проекте "Х-Фактор, с которого и начался его творческий путь.

Примечательно, что артист совмещает карьеру артиста и спорт, которым занимается с шести лет. Александр увлекался различными видами спорта: футбол и бокс.

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