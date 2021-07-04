Молодая супруга певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассказала о грядущих переменах

15 июня девушка впервые стала мамой. Сейчас она ухаживает за ребенком и много времени проводит дома. Однако для такой активной личности это оказалась нелегко, и она решила кое-что поменять.

Об этом Репяхова рассказала в своем миниблоге в Инстаграм, передает Politeka.net. Девушка опубликовала видеообращение.

«Мы уезжаем в воскресенье. Я уже очень сильно жду этот момент, когда мы уже уедем, я еле выдерживаю в городе, честно. Ну, такая вот я непоседа. Не люблю сидеть дома, страшно не люблю, меня это угнетает», - рассказала она.

Екатерина Репяхова – блогер и концертный директор Виктора Павлика. Они оформили брак в одном из киевских ЗАГСов в мае 2020 года. Свадебную церемонию собирались провести 18 августа, однако ее перенесли, поскольку 5 августа после длительной борьбы с онкологическим заболеванием умер 21-летний сын артиста от предыдущего брака.

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