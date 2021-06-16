55-летний певец Виктор Павлик и его 27-летняя супруга Екатерина Репяхова стали родителями
Сын пары появился на свет 15 мая в 2.40 в одном из частных столичных роддомов. Мальчик родился с весом 3.4 кг и ростом 53см. Его назвали Михаилом.
Молодая мама уже поделилась первой фотографией новорожденного.
"Весь мир остановился. Хочется быть сейчас со своими мальчиками. Огромное спасибо за поздравления и что вы есть у меня", - написала Катя на своей странице в Instagram.
На новых кадрах Репяхова показала, как выглядит после родов.
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«Не верится, что даже суток еще нет после родов. Понемногу прихожу в себя. Хотя до сих пор еще не могу насладиться Мишкой. Вот такой вот живот у меня», - сказала она.
Также девушка похвасталась подарком, который получила от мужа в благодарность за рождение ребенка.
У Репяховой это первый ребенок, а вот для ее мужа - уже четвертый.
Виктор Павлик уверен, что Миша - копия он. "Сын очень похож на меня", -сказал музыкант, отметив, что мама и малыш чувствуют себя хорошо.
Певец был рядом с любимой всю ночь и поддерживал ее во время схваток, но в родильный зал пойти не решился. В момент рождения сына Павлик находился в коридоре.
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