55-летний певец Виктор Павлик и его 27-летняя супруга Екатерина Репяхова стали родителями

Сын пары появился на свет 15 мая в 2.40 в одном из частных столичных роддомов. Мальчик родился с весом 3.4 кг и ростом 53см. Его назвали Михаилом.

Молодая мама уже поделилась первой фотографией новорожденного.

"Весь мир остановился. Хочется быть сейчас со своими мальчиками. Огромное спасибо за поздравления и что вы есть у меня", - написала Катя на своей странице в Instagram.

На новых кадрах Репяхова показала, как выглядит после родов.

«Не верится, что даже суток еще нет после родов. Понемногу прихожу в себя. Хотя до сих пор еще не могу насладиться Мишкой. Вот такой вот живот у меня», - сказала она.

Также девушка похвасталась подарком, который получила от мужа в благодарность за рождение ребенка.

У Репяховой это первый ребенок, а вот для ее мужа - уже четвертый.

Виктор Павлик уверен, что Миша - копия он. "Сын очень похож на меня", -сказал музыкант, отметив, что мама и малыш чувствуют себя хорошо.

Певец был рядом с любимой всю ночь и поддерживал ее во время схваток, но в родильный зал пойти не решился. В момент рождения сына Павлик находился в коридоре.

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