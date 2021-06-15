В семье певца Виктора Павлика и его новой супруги Кати Репяховой счастливое событие, пара принимает поздравления

Так, 15 мая 27-летняя Репяхова родила Павлику сына. Малыша назвали Михаилом. Девушка опубликовала первое фото новорожденного в своем микроблоге в Инстаграм, рассекретив рост и вес крохи.

"Весь мир остановился🧸 Хочется быть сейчас со своими мальчиками💙 Огромное спасибо за поздравления и что вы есть у меня🙏🏻", - сообщила девушка.

У нее это первый ребенок, а вот для ее мужа - уже четвертый.

Репяхова активно делилась с поклонниками тем, как проходила ее беременность. Катя не расставалась с камерой даже в родзале. Павлик заснял рожающую супругу, передает Politeka.net.

"Что я могу сказать, господа, смотрите... Видите? Так и живем", - Катя в этот момент сидела на фитболе, который, по мнению медиков, помогает лучше переносить боли при схватках.

"Вот эти схватки - это вообще ничего)) по сравнению с потугами 😅😅", - подписала кадры Репяхова.

"Урра, ваааауууу, поздравляю 🥳💙💙💙💙 Мишутка, добро пожаловать в мир!😍🐻"; "Поздравляю пусть растет здоровенький❤"; "Катюша !!!❤️❤️❤️ мои поздравления тебе и Вите!)))) как мы с тобой угадали ?))))"; "Катюша, умница❤️ сыночку здоровья, счастья, крепкого сна и вкусного молочка🙌🏼"; "Добро пожаловать в этот прекрасный мир, Михаил 😍 Будь здоров, а все остальное для тебя сделают любящие родители))))🐻💞", - поздравляют в Сети.

Напомним, молодая жена Виктора Павлика похвасталась дорогим подарком в честь особой даты: "Надо ему чаще рожать".

Как сообщала Politeka, молодая жена Павлика показала, как отметила день рождения перед самыми родами: "Максимально опухшая".

Также Politeka писала, что будущий отец Павлик показал необычные кадры с сыном: "Папуличка...".