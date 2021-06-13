Певец Виктор Павлик заинтриговал видео с сыном
Как передает Politeka.net, кадрами артист поделился на своей страничке в Instagram.
"Ой, что скоро будет. Такого вы еще точно не слышали. Ждите", - заинтриговал Александр в подписи к видео.
Певец и участник вокального шоу "Х-Фактор" также сопроводил кадры фразой "Папулечка-репуличка".
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Судя по всему, в ближайшее время мы сможем увидеть Виктора Павлика в новом амплуа реп-исполнителя.
Стоит отметить,ч то совсем скоро молодая жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова подарит ему сына. Артист наслаждается последними свободными деньками.
Так, 26-летняя Репяхова должна родить буквально вот-вот, а ее 55-летний супруг рванул на мотофестиваль.
"А Виктор Франкович уезжает, но недалеко. Если что, сможет вернуться", - сообщила она, добавив, что певец отправился на на байкерский слет.
Напомним, экс-жена Виктора Павлика выдала горькие откровения о его изменах: "Земля ушла из-под ног...".
Также Politeka писала, что беременная жена Павлика размечталась о внуках, раскрыв, какой подарок ее муж готовит сыну: "Детки Мишутки...".