Певец Виктор Павлик заинтриговал видео с сыном

Как передает Politeka.net, кадрами артист поделился на своей страничке в Instagram.

"Ой, что скоро будет. Такого вы еще точно не слышали. Ждите", - заинтриговал Александр в подписи к видео.

Певец и участник вокального шоу "Х-Фактор" также сопроводил кадры фразой "Папулечка-репуличка".

Судя по всему, в ближайшее время мы сможем увидеть Виктора Павлика в новом амплуа реп-исполнителя.

Стоит отметить,ч то совсем скоро молодая жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова подарит ему сына. Артист наслаждается последними свободными деньками.

Так, 26-летняя Репяхова должна родить буквально вот-вот, а ее 55-летний супруг рванул на мотофестиваль.

"А Виктор Франкович уезжает, но недалеко. Если что, сможет вернуться", - сообщила она, добавив, что певец отправился на на байкерский слет.

Напомним, экс-жена Виктора Павлика выдала горькие откровения о его изменах: "Земля ушла из-под ног...".

Также Politeka писала, что беременная жена Павлика размечталась о внуках, раскрыв, какой подарок ее муж готовит сыну: "Детки Мишутки...".







