Известный украинский певец Виктор Павлик объявил, что его молодая жена родила сына, и показал его первый снимок
55-летний артист поделился радостной новостью на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net. Его 26-летняя жена Екатерина Репяхова в ночь на 15 июня родила сына, которого пара, как и планировала, назвала Михаилом.
«Сегодня, 15 июня 2021 в 2:40, Михасик Павлик 53 см, 3400. Слава Господу Богу!», - коротко написал певец, который стал отцом в четвертый раз.
Он также успел поделиться первым снимком мальчика прямо из роддома. На нем Павлик прижимается к своей только что родившей жене, которая держит в руках сверток с малышом. Его лица при этом не видно.
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Поклонники артиста тут же отреагировали на его публикацию.
«Поздравляю! Здоровья вашему малышу!», «Искренне поздравляю с рождением сыночка», «Мы все ждали его! Слава Богу», «Поздравляю Вас очень, очень! Пусть растёт здоровеньким. Мамочке здоровья», «Поздравляю ! Пусть растёт здоровый и счастливый на радость маме и папе», - пишут люди.
Отметим, что в прошлом году в жизни Виктора Павлика произошли серьезные перемены. Весной он женился на Екатерине Репяховой, к которой ушел от своей бывшей жены Ларисы. А 7 августа после тяжелой борьбы с раком ушел из жизни младший сын певца, Павел. Позже Павлик и его молодая жена объявили, что ждут ребенка.
Напомним, молодая жена Виктора Павлика похвасталась дорогим подарком в честь особой даты: "Надо ему чаще рожать".
Как сообщала Politeka, молодая жена Павлика показала, как отметила день рождения перед самыми родами: "Максимально опухшая".
Также Politeka писала, что будущий отец Павлик показал необычные кадры с сыном: "Папуличка...".