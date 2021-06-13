Беременная жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которой исполнилось 27 лет показала, как отметила свой день рождения

Как сообщает Politeka.net, молодая жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова, стала не только благоверной музыканта, но и его концертным директором. Девушка уже успела забеременеть от 55-ленего супруга, и теперь часто рассказывает в соцсети Instagram о том, как проходят ее будни в ожидании сына. Так, недавно Катя выложила в соцсети яркие кадры с празднования своего дня рождения – ей исполнилось 27 лет. Интересно, что со дня на день девушка уже должна родить, так как пребывает на 40-й неделе беременности.

На свежих фото и видео Екатерина сняла себя в зеркало в ресторане, где проходит празднование. Для вечеринки она выбрала длинное яркое платье просторного кроя, которое не скрывает огромный живот перед родами. Ее волосы аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и довольный вид.

В подписи к публикации Репяхова написала: "27. Максимально опухшая и максимально счастливая! У меня самый лучший муж, мама, друзья и жизнь. А ещё меня ждёт самое большое событие в моей жизни. Мой Мишутка! Огромное спасибо всем за поздравления".

Пользователи тут же принялись активно обсуждать новую публикацию Кати, засыпая ее поздравлениями в комментариях. "С Днём Рождения! Исполнения всех желаний", "Искренне поздравляю и желаю всего самого наилучшего", "Катюша, поздравляю! Лёгких родов! Все ждём счастливые сторис с пополнением", "Поздравляю. Будь счастлива", - пишут в комментариях.

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