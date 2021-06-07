Молодая жена и концертный директор известного украинского певца Виктора Павлика, блогерша Екатерина Репяхова показал себя во время болезни

В 2020 году 55-летний певец Виктор Павлик женился на своем 26-летнем концертном директоре, Екатерине Репяховой, пишет Politeka.net. Сейчас пара находится в ожидании сына, Михаила.

На днях Репяхова сообщила, что заболела на последних неделях беременности. В своих сторис блондинка рассказывает о самочувствии, а также показывает, как проводит время.

На новых кадрах измученная болезнью Репяхова обратилась к своим подписчикам.

"Я так уже устала болеть, и хочу сказать: если вы не болеете, просто порадуйтесь этому, потому что не болеть - это такое счастье. Понимаю это только сейчас", - поделилась своими мыслями жена Павлика.

Примечательно, что Екатерина во время болезни не бросила свои дела. Она съездила за покупками, а позже, при возвращении домой, рассказала о дальнейших планах.

"Еду домой. Очень мне плохо, а мне еще на педикюр сегодня. Нужно немножко отдохнуть", - рассказала Репяхова, подписав сторис: "Плохо мне. Сейчас пойду в душ, немного отдохну и на педикюр", - поделилась Екатерина.

После этого супруга Павлика показала себя на кухне, где она пила молоко.

"Молочко теплое - это мое спасение, мне после него так хорошо. Так все тут обволакивает. За вас!", - сказала блогерша проведя рукой по горлу.

Стоит отметить, что по голосу слышно - Репяхова простыла и у нее насморк.

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