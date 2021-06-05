Жена украинского певца Виктора Павлика призналась, что заболела на последней неделе беременности, и рассказала о своем состоянии

Как известно, сейчас 26-летняя Екатерина Репяхова и 55-летний Павлик готовятся к появлению на свет ребенка. Судя по срокам, которые озвучивала жена певца, это должно произойти совсем скоро. Однако, на своей странице в Инстаграм Репяхова сообщила, что неожиданно заболела. Об этом пишет Politeka.net.

«Только я могла ни разу не заболеть за 9 месяцев. И на 39 неделе простудиться», - написала Репяхова.

При этом дома она осталась одна, ведь ее муж уехал по работе. Это озадачило некоторых подписчиков девушки.

«Я конечно извиняюсь, но оставлять жену, которая вот-вот родит, я считаю не по-мужски», - написала Репяховой одна из подписчиц.

Такое сообщение сильно расстроило девушку.

«Мой муж уехал, потому что это наша с ним вместе работа. Мы с ним ее делаем вместе. Ну, потому что я концертный директор. Это наш заработок. И сидеть с 37-й по 41-ю неделю у нас нет возможности, потому что мой муж финансово ответственен не только за нашу, но еще и за другую семью. И вообще у него очень много финансовых обязанностей», - поделилась подробностями их жизни Репяхова.

Позже она добавила, что хочет продолжать вести активный образ жизни, поэтому планирует выздороветь за один день.

Напомним, молодая жена Виктора Павлика рассекретила дату родов и показала приданое для Мишутки: "Чует мое сердце...".

Как сообщала Politeka, жена Павлика на последней неделе беременности отправилась на тусовку, в сети ахнули: «Катюша, вы…».

Также Politeka писала, что жена Павлика заявилась домой с бутылкой водки на последней неделе беременности: "Что может быть лучше".