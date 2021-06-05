Беременная жена Виктора Павлика показала, чем закончилась их тусовка с мужем
Как передает Politeka.net, кадры 26-летняя Екатерина Репяхова показала на своей страничке в Instagram.
Девушка ждет первенца от своего звездного супруга. В сети Екатерина регулярно делится кадрами с их личной жизни.
Не так давно, засветилась в длинном обтягивающем платье и белых кедах. Девушка была без макияжа.
"Неожиданная, классная тусовка на 39 неделе", - сообщила Екатерина в подписи к фото.
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Как оказалось, это было только начало, а сама тусовка закончилась для пары довольно неожиданно да и еще поздней ночью.
"Ушли с мероприятия с двумя бутылками кошерной водки. Что может быть лучше", - написала избранница Павлика в соцсетях.
Напомним, Репяхова и Павлик связали себя узами брака в весной 2020 года, спустя пять лет после знакомства. Девушка моложе певца на 29 лет. До беременности она была его концертным директором.
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