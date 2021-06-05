Вот это поворот!

Беременная жена Виктора Павлика показала, чем закончилась их тусовка с мужем

Как передает Politeka.net, кадры 26-летняя Екатерина Репяхова показала на своей страничке в Instagram.

Девушка ждет первенца от своего звездного супруга. В сети Екатерина регулярно делится кадрами с их личной жизни.

Не так давно, засветилась в длинном обтягивающем платье и белых кедах. Девушка была без макияжа.

"Неожиданная, классная тусовка на 39 неделе", - сообщила Екатерина в подписи к фото.

Как оказалось, это было только начало, а сама тусовка закончилась для пары довольно неожиданно да и еще поздней ночью.

"Ушли с мероприятия с двумя бутылками кошерной водки. Что может быть лучше", - написала избранница Павлика в соцсетях.

Напомним, Репяхова и Павлик связали себя узами брака в весной 2020 года, спустя пять лет после знакомства. Девушка моложе певца на 29 лет. До беременности она была его концертным директором.

Напомним, экс-жена Виктора Павлика выдала горькие откровения о его изменах: "Земля ушла из-под ног...".

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