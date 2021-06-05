Беременная жена Виктора Павлика перед самыми родами решила посетить тусовку
Как передает Politeka.net, 26-летняя Екатерина Репяхова ждет первенца от своего 55-летнего звездного мужа. Она очень активно готовится к появлению ребенка, публикуя в сети фото и видео. Она делится с поклонниками выбором одежды и мебели для детской комнаты, а также рассказывает об анализах и медосмотрах.
На свежем снимке Репяхова засветилась в длинном обтягивающем платье и белых кедах. Девушка была без макияжа. Она собралась на какой-то концерт.
«Неожиданная, классная тусовка на 39 неделе))», - подписала фото Репяхова.
В комментариях ей оставили массу приятных слов, подчеркнув, что выглядит она прекрасно.
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«Позитивное, хорошее настроение- это всегда хорошо», «Красотка», «Катюша, вы прелесть», «Хорошенькая и хрупкая девушка», «Катюша, вы очень милая, желаю вам счастья, это такое счастье быть мамой», «Так красиво», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что Репяхова показала, как сейчас выглядит детская для сына. Комната получилась очень светлой и спокойной благодаря бежево-белым тонам, в которых выполнена мебель. Будущие родители также подобрали обои и шторы похожих оттенков.
Напомним, что беременная жена Павлика размечталась о внуках, раскрыв, какой подарок ее муж готовит сыну: "Детки Мишутки...".
Как сообщала Politeka, 55-летний Павлик неожиданно уехал от беременной жены и счастлив: "Осталась сама".
Также Politeka писала, что молодая жена Виктора Павлика рассекретила дату родов и показала приданое для Мишутки: "Чует мое сердце...".