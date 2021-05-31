Вагітна дружина відомого українського співака Віктора Павлика розповіла про подарунок, який той приготував для їхнього майбутнього сина

26-річна Катерина Репяхова, яка чекає первістка від свого 55-річного чоловіка, поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. У ньому вона розповіла про те, що Павлик планує випустити кліп для свого ще не народженого малюка. Про це пише Politeka.net.

За словами Репяхової, прем'єра нової пісні її чоловіка і супроводжуючого її мультика відбудеться 1 червня.

"Нехай кожне слово з цієї світлої пісеньки збудеться. Нехай її люблять і дітки Михайлика, наші онуки і вона буде жити з покоління в покоління. Нехай вона полюбиться і вам", - написала дружина Павлика.

Вона супроводила цей пост новим знімком, на якому у всій красі видно її вагітний живіт. На фото Катерина позує на вулиці в простому і зручному вбранні. На ній вільна біла кофта в смужку і бежеві штани з зав'язками. Дівчина посміхається, поклавши одну руку на свій животик.

Підписники Репяховой тут же почали коментувати її пост.

"Дуже дуже красива", "клас, це так ніжно", "чекаємо з нетерпінням", "це дуже приємно", "як же це мило", "Катюша, ти принадність", "Ти такий милаш", - пишуть люди.

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