Зовсім скоро молода дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова подарує йому сина. Артист насолоджується останніми вільними деньками

Так, 26-річна Репяхова повинна народити буквально ось-ось, а її 55-річний чоловік рвонув на мотофестиваль. Дівчина провела чоловіка та показала чим, займається, поки його немає. Відповідні кадри Катя опублікувала в "сторіз" у себе в Instagram, передає Politeka.net.

"А Віктор Франкович їде, але недалеко. Якщо що, зможе повернутися", - повідомила вона, додавши, що співак відправився на на байкерський зліт.

На прощання артист попросив підписників "берегти йому Катю". Трохи пізніше він показав, як вже прибув на мотофестиваль, і, судячи з усього, насолоджується відпочинком.

"Привіт всім фоловерам моєї Каті! Перебуваю на паркінгу на мотофестивалі "Тарасова гора". Десь там і наш мотик є... А так, все дуже добре, слава богу!",- заявив Павлик, а Репяхова зазначила в підписі: "Чоловік щасливий 🥰".

За відсутності коханого Катя вирішила затіяти в їх квартирі прибирання, покликавши з цією метою спеціально навчену людину з клінінгової компанії.

Крім того, у неї деякий час гостювала мама, теща Віктора Франковича.

"Провела мамулю, пішла вона додому... залишилася я в гордій самоті сама", - трохи з сумом заявила потім дівчина, яку всі залишили буквально перед пологами.

До речі, Катя розсекретила дату, коли очікує народження сина. За її словами, малюк повинен з'явитися на світ 12-14 червня. Примітно, що у самої Репяхової 13-го числа день народження.

"Чує моє серце, що відзначу день народження 13-го, 14-го прийду (в клініку, - ред.) і народжувати буду я вже в 27 років", - заявила вона.

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