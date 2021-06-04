Совсем скоро молодая жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова подарит ему сына. Артист наслаждается последними свободными денечками

Так, 26-летняя Репяхова должна родить буквально вот-вот, а ее 55-летний супруг рванул на мотофестиваль. Девушка провела мужа и показала чем, занимается, пока его нет. Соответствующие кадры Катя опубликовала в "сториз" у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.

"А Виктор Франкович уезжает, но недалеко. Если что, сможет вернуться", - сообщила она, добавив, что певец отправился на на байкерский слет.

На прощание артист попросил подписчиков "беречь ему Катю". Чуть позднее он показал, как уже прибыл на мотофестиваль, и, судя по всему, наслаждается отдыхом.

"Привет всем подписчикам моей Кати! Нахожусь на паркинге на мотофестивале "Тарасова гора". Где-то там и наш мотык есть... А так, все очень хорошо, слава богу!", - заявил Павлик, а Репяхова отметила в подписи: "Муж счастлив 🥰".

В отсутствие любимого Катя решила затеять в их квартире уборку, позвав с этой целью специально обученного человека из клининговой компании.

Кроме того, у нее некоторое время гостила мама, теща Виктора Франковича.

"Провела мамулю, пошла она домой... осталась я в гордом одиночестве сама", - немного с грустью заявила затем девушка, которую все оставили буквально накону родов.

К слову, Катя рассекретила дату, когда ожидает рождения сына. По ее словам, малыш должен появиться на свет 12-14 июня. Примечательно, что у самой Репяховой 13-го числа день рождения.

"Чует мое сердце, что отмечу день рождения 13-го, 14-го приду (в клинику, - ред.) и рожать буду я уже в 27 лет", - заявила она.

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