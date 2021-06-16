Бывшая жена украинского певца Виктора Павлика, Лора Созаева, рассказала, за кого не следует выходить замуж

Украинская танцовщица Лора Созаева рассталась с Виктором Павликом после 25 лет отношений, пишет Politeka.net.

В своем Фейсбук женщина неоднократно отвечала на вопросы о расставании. В частности, не так давно артистка рассказала, что узнала о любовнице мужа и тогда у нее наступил непростой период.

В этот раз танцовщица опубликовала пост, в котором высказалась на болезненную тему, за кого не следует выходить замуж.

"Вдруг кому пригодится! Мужчина, за которого не следует выходить замуж, в рекомендациях 1930 года. В этой эмигрантской книжке, изданной в Женеве в 1930 году, профессором Герлингом собраны рекомендации для женщин, которые основаны на новейших в те времена открытиях", - написала Созаева.

В списке насчитывается 19 пунктов, особенно женщина выделила - 11-й.

"Который не хочет знать, что жена должна быть радостна и счастлива, ведь ее настроение и здоровье есть основа благополучия в семейной жизни", - говорится в нем.

"Очень современно и актуально сейчас, и выходить замуж получается и не за кого...", "Муж нужен, хотя бы, для того, чтобы жена чувствовала себя счастливой, когда его нет дома", "Так и знала что буду без мужа", - прокомментировали пользователи сети.

Примечательно, что после размещения этого поста стало известно - Виктор Павлик стал отцом в четвертый раз. Молодая жена, Екатерина Репяхова, артиста разместила фото малыша.

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