Вот это да!

Жена Виктора Павлика рассказала, о первой встрече с будущим мужем

Как передает Politeka.net, откровениями девушка поделилась на своей страничке в Instagram.

Девушка ждет первенца от своего звездного супруга. В сети Екатерина регулярно делится кадрами с их личной жизни.

Так, во время переписки со своей подписчицей, Репяхова призналась, как начинались ее отношения с Виктором Павликом.

"А вы знали, что я переписываюсь с подписчицей?", - поинтересовалась девушка в подписи к снимку.

По ее словам, она приехала на концерт к Виктору Павлику в другой город, где и произошла их первая встреча.

"Любовь с первого взгляда - вряд ли, но симпатия - да", - поделилась Екатерина.



Также девушка рассказала, что увиделась она со своим будущим мужем совершенно случайно.

"Оказались соседние номера в одном отеле", - призналась избранница Павлика.

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