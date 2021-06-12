Жена Виктора Павлика рассказала, о первой встрече с будущим мужем
Как передает Politeka.net, откровениями девушка поделилась на своей страничке в Instagram.
Девушка ждет первенца от своего звездного супруга. В сети Екатерина регулярно делится кадрами с их личной жизни.
Так, во время переписки со своей подписчицей, Репяхова призналась, как начинались ее отношения с Виктором Павликом.
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"А вы знали, что я переписываюсь с подписчицей?", - поинтересовалась девушка в подписи к снимку.
По ее словам, она приехала на концерт к Виктору Павлику в другой город, где и произошла их первая встреча.
"Любовь с первого взгляда - вряд ли, но симпатия - да", - поделилась Екатерина.
Также девушка рассказала, что увиделась она со своим будущим мужем совершенно случайно.
"Оказались соседние номера в одном отеле", - призналась избранница Павлика.
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