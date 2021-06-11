Жена украинского певца Виктора Павлика Катерина Репяхова рассказала, как переживает простуду на последней неделе беременности

Как передает Politeka.net, 26-летняя Репяхова совсем скоро родит Павлику сына. Всю беременность Катя береглась и следила за своим здоровьем, а на последних месяцах простудилась. Как оказалось, Репяхова знает, по какой причине ее сразил недуг.

«Простуда на 39 неделе беременности. Это то, чего я никак не ожидала. Скажу честно, к 39 неделе я думала, что вот-вот рожу и как-то расслабилась на счет своего здоровья. Сейчас я четко понимаю, где и когда я простудилась. В тот день я холодно оделась и перемерзла. Конечно же мой организм сейчас все отдает Мишке и мой иммунитет не справился», - отметила Репяхова.



Девушка добавила, что уже чувствует себя намного лучше. Она призвала своих поклонниц беречь себя на любом сроке и не допускать ее ошибок.

В комментариях Репяховой оставили слова поддержки и комплименты.

«Тельняшка так подходит для беременных оказывается», «Катюша, здоровья Вам) Ждём появления на свет Михаила Викторовича – здоровым», «Держитесь!», - пишут пользователи сети.

Отметим, что сейчас девушка находится на 40-й неделе беременности.

Напомним, что жена Павлика заявилась домой с бутылкой водки на последней неделе беременности: "Что может быть лучше".

Как сообщала Politeka, жена 55-летнего Павлика, распахнув халатик, показала фигуру перед родами: "Живот еще ниже стал".

Также Politeka писала, что жена Павлика ошарашила измученным болезнью видом на последних неделях беременности: "Плохо мне".