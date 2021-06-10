Вагітна дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова показала себе в повний зріст з животом, який опустився

Як повідомляє Politeka.net, Молода дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова, стала не тільки благовірною музиканта, але і його концертним директором. Дівчина встигла вже і завагітніти від 55-ленего чоловіка, і тепер часто розповідає в соцмережі Instagram про те, як проходять її будні в очікуванні сина. Так, нещодавно Катя виклала в сторіс кілька кадрів, на яких показала свій живіт перед пологами.

Як видно, вагітна дівчина зняла себе у світлій кімнаті, стоячи перед великим дзеркалом в повний зріст. Перед камерою вона з'явилася в скромному домашньому вбранні - на ній темні вузькі лосини і короткий топік, а зверху вона накинула сірий халат. У якийсь момент Катя розкриває халат і показує всім свій пустився величезний живіт перед самими пологами.

"Мені здається, що живіт опустився ще нижче, вірніше, мені не здається, а так і є. Я його прямо взагалі, не знаходжу. Тут ось так вже трошки напружено", - говорить Репяхова на відео, демонструючи свій вагітний живіт". "Живіт ще нижче став", - підписала свою сторіс Катерина.

Дівчина також показала кадри з Віктором Павликом, який повернувся з ранкового ефіру. У ролику Катя зізналася чоловікові, що не слухала його ранковий ефір, але його це зовсім не засмутило.

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