Беременная жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова показала себя в полный рост с опустившимся животом
Как сообщает Politeka.net, молодая жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова, стала не только благоверной музыканта, но и его концертным директором. Девушка успела уже и забеременеть от 55-ленего супруга, и теперь часто рассказывает в соцсети Instagram о том, как проходят ее будни в ожидании сына. Так, недавно Катя выложила в сторис несколько кадров, на которых показала свой живот перед родами.
Как видно, беременная девушка сняла себя в светлой комнате, стоя перед большим зеркалом в полный рост. Перед камерой она появилась в скромном домашнем наряде – на ней темные узкие лосины и короткий топик, а сверху она накинула серый халат. В какой-то момент Катя раскрывает халат и показывает всем свой пустившийся огромный живот перед самыми родами.
"Мне кажется, что живот опустился еще ниже, вернее, мне не кажется, а так и есть. Я его прямо вообще, не нахожу. Здесь вот так уже немножко напряжено", - говорит Репяхова на видео, демонстрируя свой беременный живот". "Живот еще ниже стал", - подписала свою сторис Екатерина.
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Девушка также показала кадры с Виктором Павликом, который вернулся с утреннего эфира. В ролике Катя призналась мужу, что не слушала его утренний эфир, но его это совсем не расстроило.
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