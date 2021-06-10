Беременная жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова показала себя в полный рост с опустившимся животом

Как сообщает Politeka.net, молодая жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова, стала не только благоверной музыканта, но и его концертным директором. Девушка успела уже и забеременеть от 55-ленего супруга, и теперь часто рассказывает в соцсети Instagram о том, как проходят ее будни в ожидании сына. Так, недавно Катя выложила в сторис несколько кадров, на которых показала свой живот перед родами.

Как видно, беременная девушка сняла себя в светлой комнате, стоя перед большим зеркалом в полный рост. Перед камерой она появилась в скромном домашнем наряде – на ней темные узкие лосины и короткий топик, а сверху она накинула серый халат. В какой-то момент Катя раскрывает халат и показывает всем свой пустившийся огромный живот перед самыми родами.

"Мне кажется, что живот опустился еще ниже, вернее, мне не кажется, а так и есть. Я его прямо вообще, не нахожу. Здесь вот так уже немножко напряжено", - говорит Репяхова на видео, демонстрируя свой беременный живот". "Живот еще ниже стал", - подписала свою сторис Екатерина.

Девушка также показала кадры с Виктором Павликом, который вернулся с утреннего эфира. В ролике Катя призналась мужу, что не слушала его утренний эфир, но его это совсем не расстроило.

Напомним, Виктор Павлик осыпал жену комплиментами за пару дней до родов: "Какой большой пузяра"

Как сообщала Politeka, Жена Павлика ошарашила измученным болезнью видом на последних неделях беременности: "Плохо мне".

Также Politeka писала, Жена Павлика неожиданно заболела на последних неделях беременности и осталась одна: "Мой муж...".