Молода дружина і концертний директор відомого українського співака Віктора Павлика, блогерка Катерина Реп'яхова показав себе під час хвороби

У 2020 році 55-річний співак Віктор Павлік одружився на своєму 26-річному концертному директорі, Катерині Реп'яховій, пише Politeka.net. Зараз пара перебуває в очікуванні сина, Михайла.

Днями Реп'яхова повідомила, що захворіла на останніх тижнях вагітності. У своїх сторіс блондинка розповідає про самопочуття, а також показує, як проводить час.

На нових кадрах змучена хворобою Реп'яхова звернулася до своїх підписників.

"Я так вже втомилася хворіти, і хочу сказати: якщо ви не хворієте, просто порадійте цьому, тому що не хворіти - це таке щастя. Розумію це тільки зараз", - поділилася своїми думками дружина Павлика.

Примітно, що Катерина під час хвороби не кинула свої справи. Вона з'їздила за покупками, а пізніше, при поверненні додому, розповіла про подальші плани.

"Їду додому. Дуже мені погано,а мені ще на педикюр сьогодні. Потрібно трошки відпочити", - розповіла Реп'яхова, підписавши сторіс: "Погано мені. Зараз піду в душ, трохи відпочину і на педикюр", - поділилася Катерина.

Після цього дружина Павлика показала себе на кухні, де вона пила молоко.

"Молочко тепле - це мій порятунок, мені після нього так добре. Так все тут огортає. За вас!",- сказала блогерка провівши рукою по горлу.

Варто зазначити, що по голосу чутно - Реп'яхова застудилася й у неї нежить.

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