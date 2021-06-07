Молода дружина і концертний директор відомого українського співака Віктора Павлика, блогерка Катерина Реп'яхова показав себе під час хвороби
У 2020 році 55-річний співак Віктор Павлік одружився на своєму 26-річному концертному директорі, Катерині Реп'яховій, пише Politeka.net. Зараз пара перебуває в очікуванні сина, Михайла.
Днями Реп'яхова повідомила, що захворіла на останніх тижнях вагітності. У своїх сторіс блондинка розповідає про самопочуття, а також показує, як проводить час.
На нових кадрах змучена хворобою Реп'яхова звернулася до своїх підписників.
"Я так вже втомилася хворіти, і хочу сказати: якщо ви не хворієте, просто порадійте цьому, тому що не хворіти - це таке щастя. Розумію це тільки зараз", - поділилася своїми думками дружина Павлика.
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Примітно, що Катерина під час хвороби не кинула свої справи. Вона з'їздила за покупками, а пізніше, при поверненні додому, розповіла про подальші плани.
"Їду додому. Дуже мені погано,а мені ще на педикюр сьогодні. Потрібно трошки відпочити", - розповіла Реп'яхова, підписавши сторіс: "Погано мені. Зараз піду в душ, трохи відпочину і на педикюр", - поділилася Катерина.
Після цього дружина Павлика показала себе на кухні, де вона пила молоко.
"Молочко тепле - це мій порятунок, мені після нього так добре. Так все тут огортає. За вас!",- сказала блогерка провівши рукою по горлу.
Варто зазначити, що по голосу чутно - Реп'яхова застудилася й у неї нежить.
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