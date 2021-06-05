Вагітна дружина Віктора Павлика показала, чим закінчилася їх тусовка з чоловіком
Як передає Politeka.net, кадри 26-річна Катерина Репяхова показала на своїй сторінці в Instagram.
Дівчина чекає первістка від свого зіркового чоловіка. У мережі Катерина регулярно ділиться кадрами з їх особистого життя.
Не так давно, засвітилася в довгому обтягуючому платті і білих кедах. Дівчина була без макіяжу.
"Несподівана, класна тусовка на 39 тижні", - повідомила Катерина в підписі до фото.
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Як виявилося, це був тільки початок. Сама тусовка закінчилася для пари досить несподівано та й ще пізньої ночі.
"Пішли з заходу з двома пляшками кошерної горілки. Що може бути краще", - написала обраниця Павлика в соцмережах.
Нагадаємо, Репяхова і Павлик зв'язали себе узами шлюбу навесні 2020 року, через п'ять років після знайомства. Дівчина молодша за співака на 29 років. До вагітності вона була його концертним директором.
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