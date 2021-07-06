Известный украинский певец Виктор Павлик показал себя на мотоцикле в полной экипировке
Как пишет Politeka.net, артист поделился новым постом на своей странице в Инстаграм. В нем Павлик решил показать себя в образе байкера.
Так, на новом фото певец позирует на своем байке. На нем черная кожаная куртка, черные джинсы и шлем. За спиной у Павлика красуется гитара в чехле. Судя по всему, 55-летний исполнитель в душе все еще видит себя юным романтиком на байке и с гитарой.
«Слава Україні!», - написал Павлик в подписи к снимку.
Пост лайкнула молодая жена певца, 26-летняя Екатерина Репяхова.
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Поклонники Павлика также оставили комментарии под снимком.
«Героям Слава», «Бесят уже эти фразы», «Герої не вмирають! Героям слава!», «Героям слава. Людям с честью», - пишут люди под постом певца.
Отметим, что недавно Павлик стал отцом в четвертый раз. 15 июня у них с Екатериной родился сын, которого пара назвала Мишей. Добавим, что Павлик и Репяхова поженились в 2020 году. К молодой девушке певец ушел от своей жены Ларисы.
Напомним, молодая жена Виктора Павлика с новорожденным сыном оказалась у врача.
Как сообщала Politeka, Павлик вспомнил о покойном сыне, боль потери никуда не ушла.
Также Politeka писала, что молодая жена Виктора Павлика после рождения ребенка внезапно решила уехать.