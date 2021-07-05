Молодая супруга певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова показала новые кадры с новорожденным сыном
15 июня девушка впервые стала мамой, а сегодня девушка рассказала, что с ребенком стала на учет к педиатру. Об этом она сообщила в своем миниблоге в Инстаграм, передает Politeka.net.
«Педиатр – главный врач в жизни ребенка. Он следит за его здоровьем от рождения до совершеннолетия. Мы с Мишуткой пришли знакомиться с нашим персональным педиатром, чтобы нас осмотрели как мы растем, развиваемся, проконсультировались по витаминам и укреплению иммунитета», - написала она.
«Педиатра нужно посещать не только во время болезни, но и в профилактических целях», - добавила Репяхова.
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На новых фото молодая мама сияет лучезарной улыбкой.
Отметим, для Виктора Павлика это уже четвертый брак и четвертый ребенок.
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