Молодая супруга певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова показала новые кадры с новорожденным сыном

15 июня девушка впервые стала мамой, а сегодня девушка рассказала, что с ребенком стала на учет к педиатру. Об этом она сообщила в своем миниблоге в Инстаграм, передает Politeka.net.

«Педиатр – главный врач в жизни ребенка. Он следит за его здоровьем от рождения до совершеннолетия. Мы с Мишуткой пришли знакомиться с нашим персональным педиатром, чтобы нас осмотрели как мы растем, развиваемся, проконсультировались по витаминам и укреплению иммунитета», - написала она.

«Педиатра нужно посещать не только во время болезни, но и в профилактических целях», - добавила Репяхова.

На новых фото молодая мама сияет лучезарной улыбкой.

Отметим, для Виктора Павлика это уже четвертый брак и четвертый ребенок.

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