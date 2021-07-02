Молодая супруга певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая недавно родила сына, активно делится кадрами своей жизни в Сети
Однако реакция на такую откровенность не всегда оказывается приятной. Так, в новых сторис Катя не сдержалась и решила ответить на некоторые комментарии, передает Politeka.net.
Супруга Виктора Павлика показала, как они с мамой собирают маленького Мишу на прогулку. Малышу надели вязаную кофточку. Однако фолловерам девушки показалось, что это слишком теплая одежда, и они поспешили высказать свое мнение.
«Мой директ. Скажите, как не сойти с ума, читая все ваши комментарии? Ну мне же виднее. Ну я же знаю, что происходит. Господи, люди, ну как вы можете что-то оценивать откуда-то далеко?», - возмутилась молодая мама.
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Напомним, Катя Репяхова родила своего первенца 15 июня 2021 года в частном роддоме под Киевом. Для Виктора Павлика это уже четвертый ребенок.
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