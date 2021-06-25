Солистка украинской группы "Go_A" Екатерина Павленко, которая стала популярной после триумфального выступления на песенном конкурсе «Евровидение», похвасталась стройной фигурой
Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда опубликовала фото, сделанное в Шевченковском гаю. Екатерина сидела возле домика в украинском стиле. На ней красовались коротенькие шортики, которые подчеркнули ее стройные ножки. Павленко заглядывала в окно, поэтому лицо в кадр не попало.
«Придумайте подпись», - коротко отреагировала девушка под фото.
В комментариях звезде «Евровидения» оставили массу приятных слов. Кроме этого, поклонники стали придумывать подпись к снимку.
Галкин показал необычное увлечение 72-летней Пугачевой и их дочери Лизы: "Гениально и просто"
Торнадо оставил после себя разрушенные города, сотни раненых: кадры лютой стихии в Европе
Девочка и ее нетрезвая мать исчезли посреди водохранилища под Киевом: спасатели бросились на помощь
У людей почти ничего не осталось: что творится в разрушенной стихией Ялте
Оборвалась жизнь украинского политика, без отца осталось двое детей: "Очень жаль"
«Я, когда не хватило денег на концерт», «В поисках Дамиано», «Добрый вечер, а колядовать можно?», «Шевченко выходи, будем шума в гаю заплетать», «Думает, где выпить еще третье кофе», «Где вы, мои итальянцы?», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Екатерина Павленко ошеломила подробностями о жизни до "Евровидения": "Часть легких надо удалить".
Как сообщала Politeka, Екатерина Павленко появилась в обнимку с победительницей "Евровидения" Джамалой: "Женщины, вы прекрасны".
Также Politeka писала, что родной человек выставил Екатерину Павленко с мамой за дверь, подробности: "Выметайтесь отсюда".