Солистка украинской группы "Go_A" Екатерина Павленко, которая стала популярной после триумфального выступления на песенном конкурсе «Евровидение», похвасталась стройной фигурой

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда опубликовала фото, сделанное в Шевченковском гаю. Екатерина сидела возле домика в украинском стиле. На ней красовались коротенькие шортики, которые подчеркнули ее стройные ножки. Павленко заглядывала в окно, поэтому лицо в кадр не попало.

«Придумайте подпись», - коротко отреагировала девушка под фото.

В комментариях звезде «Евровидения» оставили массу приятных слов. Кроме этого, поклонники стали придумывать подпись к снимку.

«Я, когда не хватило денег на концерт», «В поисках Дамиано», «Добрый вечер, а колядовать можно?», «Шевченко выходи, будем шума в гаю заплетать», «Думает, где выпить еще третье кофе», «Где вы, мои итальянцы?», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Екатерина Павленко ошеломила подробностями о жизни до "Евровидения": "Часть легких надо удалить".

Как сообщала Politeka, Екатерина Павленко появилась в обнимку с победительницей "Евровидения" Джамалой: "Женщины, вы прекрасны".

Также Politeka писала, что родной человек выставил Екатерину Павленко с мамой за дверь, подробности: "Выметайтесь отсюда".