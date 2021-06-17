Відома українська співачка Джамала з'явилася в компанії інших зірок
Артистка завоювала величезну любов публіки особливо після перемоги на "Євробаченні-2016", пише Politeka.net. Зараз зірка, крім того, що продовжує розвиватися у творчому плані, бере участь в різних зйомках.
Так, Джамала з'явилася на зйомках шоу "Хто Зверху". У команді артистки були інші зірки українського шоу-бізнесу солістка групи "Go_A" Катерина Павленко та українська гімнастка, учасниця шоу "Танці з зірками" Анна Різатдінова.
"Хто править світом? ❤️
Дівчата ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ сьогодні на зйомках Хто Зверху на @novy_channel з крутою командою справжніх чемпіонок. Буде дуже круто 🔥", - написала Джамала, обійнявшись з Павленко.
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За 15 хвилин публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів.
"Дівчата", " Українська королівська сім'я❤️", " може дует?) ", "Катя і Джа - бережіть скляні предмети" ," Я бачу двох переможниць", " які ж всі різні, різні обличчя, макіяжі🔥 і які всі красиві! Жінки - Ви прекрасні❤️🙌", " Джамала, Ви так схудли! 😍 😮 ",- написали користувачі Мережі.
Нагадаємо, група Go_A цього року посіла п'яте місце на пісенному конкурсі "Євробачення". У колективу зараз багато творчих планів. Навіть у номері в Роттердамі група працювала вже над новими композиціями і в цьому році вона точно нас всіх повинна здивувати.
Зараз солістка колективу бере участь у різних шоу, а також дає інтерв'ю, що допомагає розвитку Go_A.
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