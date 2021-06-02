Солістка групи "Go_A" Катя Павленко дала інтерв'ю, в якому розкрила подробиці свого життя

Група "Go_A" посіла на пісенному конкурсі "Євробачення-2021" п'яте місце, що досить хороший результат, повідомляє Politeka.net. Зараз колектив набирає все більшої популярності, а його солістка дає інтерв'ю.

Зокрема, журналістка Яніна Соколова взяла інтерв'ю у Павленко, відповідне відео з'явилося в Ютубі.

В рамках інтерв'ю показали давню історію солістки "Go_A" до Євробачення. На кадрах Катерина ошелешила деталями про проблеми зі здоров'ям, через які опинилася в лікарні.

"Потрапила (в лікарню - ред.) дуже пізно. Мене дуже довго лікували, потім сказали, що частину легенів треба видалити, тому що її не можна вилікувати", - поділилася солістка групи.

Мати артистки пішла наперекір лікарям, відмовившись від операції, після чого Павленко потрапила в реанімацію. Виявилося, що у майбутньої зірки була пухлина, через яку лопнула судина, в результаті почалася кровотеча. Зірці зробили операцію, після чого пішов процес реабілітації.

Примітно, що зараз Катя не хоче коментувати цю страшну історію, адже хоче мотивувати людей.

Нагадаємо, солістка гурту Go_A розповіла Каті Осадчій у програмі "Світське життя" про ставлення до переможців конкурсу "Mаneskin" , а саме до соліста Даміано Давида.

"Ну взагалі, ми з ним дуже схожі, як брат і сестра. А взагалі-то він дуже класний і харизматичний хлопець", - заявила солістка Go_A.

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