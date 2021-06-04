Солістка групи "Go_A" Катя Павленко розповіла вражаючі подробиці свого життя

Група "Go_A" після того, як посіла п'яте місце на "Євробаченні-2021", стала популярнішою.

Фронтвумен колективу Катерина Павленко здобула великий успіх. Зараз вона задіяна в зйомках і отримує масу компліментів, але ніхто не знав, як їй було важко до цього, пише ТСН. У документальному проекті "Суспільного" зірка розкрила шокуючі подробиці свого дитинства.

Коли майбутній зірці було шість років у неї помер дідусь, після чого родичі почали ділити майно. Дід поділив все між рідними, але матері Каті дісталася машина, а будинок повинні були їй побудувати.

Два роки йшло будівництво, крізь стіни "гуляв" вітер, а вікна закрили плівкою. Павленко жила в таких умовах з матір'ю, а коли прийшла зима, туди заявився дядько Каті зі словами: "Вимітайтеся звідси". На думку чоловіка, цей будинок був його, тому він вигнав родичів.

"Пам'ятаю, це була зима, ніч, ми йшли полем, було по коліно снігу...",- розповіла Катерина.

За словами співачки, в дитинстві вона багато хворіла. Вона пов'язує це з тим, що жила з матір'ю на будівництві, де було холодно. В результаті Катя перенесла дві серйозні операції, а після однієї з яких вона мало не померла.

Павленко врятував лікар у Києві, до якого її направили з рідного Ніжина. Медик безкоштовно зробив майбутній артистці операцію.

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