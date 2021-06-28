Известная украинская певица Екатерина Павлено, звезда Евровидения, показала себя в минуты отдыха

Как пишет Politeka.net, Екатерина Павленко является популярной украинской певицей в составе группы Go_A. Красотка победила на отборе Евровидения, а на самом конкурсе заняла пятое место. Теперь за девушкой следят десятки тысяч украинцев, которых Екатерина радует постоянно новым контентом.

На новом фото Павленко сидела у кровати, сделав маленький отдых. Как можно понять, Катя отправилась на отдых в Карпаты.

"Так выглядит человек, у которого есть 10 минут, чтобы отдохнуть", - написала Катя.

Фанаты поставили более 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Так выглядит самый красивый человек", "Ужасно прекрасна", "Ох уж эта звездная жизнь", "Вы невероятная, была на вашем концерте во Львове, ждем еще раз", "Самый натуральный чиллинг", "Но рядом же кровать", "Красотка, мы ждем на ваш стрим, соскучились за вами".

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