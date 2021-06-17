Солистка группы "Go_A" Катя Павленко рассказала о планах коллектива

Об этом она рассказала в интервью «Обозреватель».

Сейчас "Go_A", которые заняли 5 место на "Евровидении-2021", уже рассчитались с долгами, активно выступают и готовят новые проекты .

«Пока только раскручиваемся, но долги уже закрыли», - так Катя Павленко ответила на вопрос об успехе группы в финансовом плане.

Вскоре Go_A выступит на Atlas Weekend 2021.

«Это будет наше сольное выступление, но мы планируем представить новые песни и показать другое шоу», - рассказала Катя.

А 9 декабря Go_A будет в Амстердаме на фестивале Het Grote Songfestivalfeest. Там выступят победители Евровидения разных лет, а также Go_A и Верка Сердючка от Украины.

«Это очень масштабное событие в рамках песенного конкурса. Будет большой зал и много прессы», - отметила певица.

По ее словам, европейцам очень понравился номер Go_A, и сейчас группу приглашают выступать в разные страны.

Катя Павленко отметила, что зрители «Евровидения» также до сих пор помнят выступление Сердючки, которая представляла Украину на песенном конкурсе в 2007 году.

«Выступление Верки Сердючки – это было максимально круто и уникально. Сердючка до сих пор в топах, о ней говорят, приходят на Евровидение со звездой на голове. Кстати, мы выходили на сцену в финале Евровидения и увидели, как девочка машет нам украинским флагом – было очень приятно», - поделилась солистка Go_A.

Ранее Go_A рассказывали, что на фестивале Het Grote Songfestivalfeest в Амстердаме помимо их также уже анонсировано выступление Верки Сердючки, Loreen, KEiiNO, Netta Barzilai и многих других.

Поклонники Go_A с восторгом отреагировали на новость.

«Вау, как это круто», «Вау, восхищаюсь вами», «Уже не могу дождаться», «Я в восторге», «Уже готовы, билеты куплены», «Нидерланды, вижу, вас не отпускают. Вот, что значит качественная украинская музыка», - пишут в Сети.

Напомним, Go_A после триумфа на "Евровидении" поставили на уши Америку: "Настоящее украинское чудо"

Как сообщала Politeka, Go_A раскрыли подробности совместных планов с Сердючкой: "Есть хорошая новость..."

Также Politeka писала, что солистка Go_A показала их автобус с кроватями, можно жить: "Игорек, будем вместе спать"