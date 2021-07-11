Молодая украинская певица Элина Иващенко, прославившаяся благодаря дуэту с Олегом Винником, раскрыла себя с новой стороны и продемонстрировала неожиданного «друга»

Не так давно 19-летняя исполнительница прославилась на всю страну благодаря победе на шоу «Х-Фактор». Еще большую популярность Иващенко получила, выпустив песню «Діаманти» в дуэте с Олегом Винником.

Сейчас за совсем еще молодой исполнительницей следит множество поклонников, а Элина старается регулярно радовать их новым контентом в Инстаграм. Как пишет Politeka.net, певица опубликовала видео, в котором показала себя с неожиданной стороны.

Так, девушка решила подойти с юмором к идее простого телефонного звонка. На кадрах она показала свой актерский талант под наложенную сверху озвучку. Певица сделала вид, что ей звонят по телефону, однако вместо него использовала живую домашнюю крысу, которую поднесла к уху, будто бы разговаривая с кем-то.

В конце Иващенко «сообщила» крысе, что к ним едет королева. При этом вид у певицы был крайне взбудораженный.

Поклонники Элины посмотрели шуточное видео более двух тысяч раз, оставив под ним множество восхищенных смайликов.

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