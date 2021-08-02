Певица Элина Иващенко, которая исполнила песню с Олегом Винником, обратилась к украинцам с интересным вопросом
19-летняя артистка стала популярнее после победы на шоу "Х Фактор", пишет Politeka.net.
Сейчас девушка продолжает заниматься творчеством, в частности, не так давно спев песню "Діаманти" с Олегом Винником.
Артистка также успевает развивать свои аккаунты в соцсетях. В частности, в Инстаграм на Иващенко уже подписаны 23,8 тысячи человек. Певица делится с украинцами разными фото, а также общается с ними.
На новых снимках Элина позировала в мини-платье. Артистка сверкнула ножками в кроссовках. В руках она держала связку воздушных шариков.
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"Если бы у вас была возможность полететь куда-то прямо сейчас, что за место это было бы?)🎈🎈🎈", - решила полюбопытствовать певица.
За 12 часов пост собрал более 1000 лайков и много комментариев.
«Если б воздух был кумаром, я бы стал воздушным шаром»😂🙌❤️", "Очаровательная", "Берег моря или океана", "Я бы полетела в Киев❤️", "Каппадокия 😍", "Очень много мест, которые были бы интересно посетить, поехал бы куда угодно", "Город Милан Италия!!!!!!", "Хороша ❤️", "Киев", "Прекрасная леди Элина", - написали пользователи сети.
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