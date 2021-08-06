Певица Элина Иващенко, кокторая исполнила композицию с Олегом Винником, порадовала фанатов не только пением

Как пишет Politeka.net, 19-летняя певица стала заметной после шоу "Х-Фактор". Красотка занимается творчеством и недавно исполнила с Олегом Винником песню "Диаманты". Также Элина активно ведет аккаунты в социальных сетях и добилась успехов, ведь в Инстаграм за Иващенко следят десятки тысяч украинцев.

"Как же я люблю эту песню", - написала Элина.

На кадрах девушка позировала в футболке, кроссовках и шортиках. Девушка держала в руках микрофон, исполняя популярную песню.

Фанаты посмотрели видео сотни раз и написали комментарии:

"Как называется песня", "На каком языке ты разговариваешь дома? Вести блог на украинском не вариант? Или у тебя большинство фолловеров из-за границы?", "Огонь".

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