Певец Олег Винник, заслуживший любовь и признание многотысячной армии поклонниц, которых в Сети в шутку называют "волчицами", всколыхнул народ новым способом
Как известно, 48-летний артист не распространяется о своей личной жизнии, поддерживая статус "ловеласа". Хотя уже давно его фанаты утверждают, что он счастливо женат на своей бэк-вокалистке Таюне (Таисии Сватко). Поговаривают даже, что у них есть взрослый сын Юлиан, который живет и учится в Германии.
На одном из фан-аккаунтов Винника в Инстаграм опубликовали трогательную видеонарезку с ним и Таюне, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
"Мое сердце только для тебя!!! ❤️#олегвинник #таюне #таюнетолюбов", - говорится в подписи.
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Вообще, поклонники ревностно выслеживают новые "доказательства" любви Олега и Таисии. Данное видео не стало исключением: слова в песне и легкие объятия артистов снова натолкнули фанатов на мысли об их романе.
Пользователи с энтузиазмом обсуждают увиденное:
"Цветочек султана😍видео нежное волшебное - какой человек, такое и видео))❤️"
"Вау👏"
"🔥Я желаю Вам 👏 страстной любви и согласия в семье!"
"Тая, дай Бог тебе терпения и, чтоб твоё сердце не откликалось на ревность, это очень тяжело, когда Олег такой красавец и все его любят!!!!! ❤️🔥"
"😍Прекрасно"
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