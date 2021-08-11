Певец Олег Винник, заслуживший любовь и признание многотысячной армии поклонниц, которых в Сети в шутку называют "волчицами", всколыхнул народ новым способом

Как известно, 48-летний артист не распространяется о своей личной жизнии, поддерживая статус "ловеласа". Хотя уже давно его фанаты утверждают, что он счастливо женат на своей бэк-вокалистке Таюне (Таисии Сватко). Поговаривают даже, что у них есть взрослый сын Юлиан, который живет и учится в Германии.

На одном из фан-аккаунтов Винника в Инстаграм опубликовали трогательную видеонарезку с ним и Таюне, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

"Мое сердце только для тебя!!! ❤️#олегвинник #таюне #таюнетолюбов", - говорится в подписи.

Вообще, поклонники ревностно выслеживают новые "доказательства" любви Олега и Таисии. Данное видео не стало исключением: слова в песне и легкие объятия артистов снова натолкнули фанатов на мысли об их романе.

Пользователи с энтузиазмом обсуждают увиденное:

"Цветочек султана😍видео нежное волшебное - какой человек, такое и видео))❤️"

"Вау👏"

"🔥Я желаю Вам 👏 страстной любви и согласия в семье!"

"Тая, дай Бог тебе терпения и, чтоб твоё сердце не откликалось на ревность, это очень тяжело, когда Олег такой красавец и все его любят!!!!! ❤️🔥"

"😍Прекрасно"

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