Певец Олег Винник, поклонниц которого в шутку называют "волчицами", нашел новый способ разбить пару десятков сердец

На одном из фан-аккаунтов Олега Анатольевиче в Инстаграм опубликовали его редкие архивные фото. Винник предстал еще совсем молодым, с короткой стрижкой и аккуратной бородкой, передает Politeka.net.

"Кто любит за высокие нравственные достоинства, тот остаётся верен всю жизнь, потому что он привязывается к чему-то постоянному". Платон, "Пир". #олегвинник #мистерсчастье #фанаккаунт", - подписал кадры автор поста.

Поклонницы кинулись обсуждать внешность артиста. К слову, понравилось не всем:

"Олежка, очень красивая фотка нашего любимого принца💋💖🌟🌹"

"Теперь мы знаем, как бы выглядил Олег когда подстригся"

"а я не хочу, чтобы Олег подстригался"

"Красота не портит никакую причёску, браво!!!! ❤️❤️❤️❤️❤️"

"O.V-самый-самый-💖💖💖"

Стоит отметить, Винник несет "крест" ловеласа еще с юношеских лет. Так, во времена студенчества, как он сам признавался, мог ухаживать одновременно за четырьмя девушками.

«Такое было, реально. Тогда меня называли мальчиком из каталога. Это было в студенческие времена. Тогда мне было это очень интересно, но в то же время и тяжело», - признавался артист.