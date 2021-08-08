Певец Олег Винник, поклонниц которого в шутку называют "волчицами", нашел новый способ разбить пару десятков сердец
На одном из фан-аккаунтов Олега Анатольевиче в Инстаграм опубликовали его редкие архивные фото. Винник предстал еще совсем молодым, с короткой стрижкой и аккуратной бородкой, передает Politeka.net.
"Кто любит за высокие нравственные достоинства, тот остаётся верен всю жизнь, потому что он привязывается к чему-то постоянному". Платон, "Пир". #олегвинник #мистерсчастье #фанаккаунт", - подписал кадры автор поста.
Поклонницы кинулись обсуждать внешность артиста. К слову, понравилось не всем:
"Олежка, очень красивая фотка нашего любимого принца💋💖🌟🌹"
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"Теперь мы знаем, как бы выглядил Олег когда подстригся"
"а я не хочу, чтобы Олег подстригался"
"Красота не портит никакую причёску, браво!!!! ❤️❤️❤️❤️❤️"
"O.V-самый-самый-💖💖💖"
Стоит отметить, Винник несет "крест" ловеласа еще с юношеских лет. Так, во времена студенчества, как он сам признавался, мог ухаживать одновременно за четырьмя девушками.
«Такое было, реально. Тогда меня называли мальчиком из каталога. Это было в студенческие времена. Тогда мне было это очень интересно, но в то же время и тяжело», - признавался артист.
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