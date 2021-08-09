Украинский артист Олег Винник показал себя в новом образе

Как пишет Politeka.net, Олег Винник является популярным среди украинок исполнителем. Красавчик часто радует своих "волчиц" новыми фотографиями и творчеством, регулярно ведя блог в Инстаграм, где за звездой следят почти миллион подписчиков.

На новом фото Винник показался в футболке, позируя на лужайке возле самолета. Олег смотрел прямо в камеру, восхищая украинок образом.

"Взгляд в будущее. Серьезно настроен на встречу с вами", - написал Олег Винник.

Фанаты, включая Санту Димопулос поставили более 6 тысяч лайков и написали комментарии:

"Красавчик", "Какой красивый", "Цветы уже на руках. Ждем на встречу с вами", "Такой задумчивый у вас взгляд", "Вау, какой красавчик"," Удачи", "Какая же красота", "До скорой встречи. Время бежит быстро", "Смотрим с вами в одном направлении, Олег Анатольевич", "До встречи на концертах. Удачи. Фото огонь".

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