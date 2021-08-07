Знаменитый украинский певец Олег Винник рассказал своим фанаткам, от какой красоты его захватывает больше всего
Любимец женщин частенько радует своих поклонниц всевозможными фотографиями и видео на своей странице в в Instagram, где за его жизнью следит почти миллион человек.
В этот раз в микроблоге артист разместил два фотоснимка, на которых попозировал на фоне самолета.
А в подписи Винник признался, что у него захватывает дух от красоты украинской земли, когда он смотрит с высоты полета.
«Сколько бы раз не поднимался в небо, всегда захватывает дух от красоты нашей земли 😍 Любите летать? ✈»,- написал певец.
Взъерошенная Алла Пугачева прошлась по магазинам в зеленой "пижаме": "Оцените look"
Звезда "1+1" Витвицкая, пережившая аварию, показала кадры нового ДТП: "Проехала колонна мотоциклистов, а уже через несколько минут..."
Грозовые ливни сменят вектор, атаковав новые области: какие регионы накроет непогода
Врач назвал основные симптомы штамма "Дельта", количество заболевших растет: "Не только высокая температура"
Полякова на дне рождения мамы засветила мужа, который намного ее старше: "Ой, Вадюся..."
Фанатки наперебой стали рассказывать о своих ощущениях.
"У меня боязнь высоты 😢 Но я очень хочу побороть свой страх",
"Обожаю ✈️✈️✈️Особенно когда взлетает самолет это круче любого оргазма😂",
"Обожаю полеты. Олег вы нереально красивый",
"Олег, ты нам нужен на земле а не на небе!",
" Олежка очень красивая фотка нашего любимого принца💘",
"Краш",- пишут в сети.
Также мы писали, что "супруга" Олега Винника повеселилась на отдыхе, в Сети появились фото
Politeka рассказывала, Винник в пиджаке нараспашку взбудоражил своих "волчиц" новым заявлением: "По многочисленным просьбам..."