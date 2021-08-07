Знаменитый украинский певец Олег Винник рассказал своим фанаткам, от какой красоты его захватывает больше всего

Любимец женщин частенько радует своих поклонниц всевозможными фотографиями и видео на своей странице в в Instagram, где за его жизнью следит почти миллион человек.

В этот раз в микроблоге артист разместил два фотоснимка, на которых попозировал на фоне самолета.

А в подписи Винник признался, что у него захватывает дух от красоты украинской земли, когда он смотрит с высоты полета.

«Сколько бы раз не поднимался в небо, всегда захватывает дух от красоты нашей земли 😍 Любите летать? ✈»,- написал певец.

Фанатки наперебой стали рассказывать о своих ощущениях.

"У меня боязнь высоты 😢 Но я очень хочу побороть свой страх",

"Обожаю ✈️✈️✈️Особенно когда взлетает самолет это круче любого оргазма😂",

"Обожаю полеты. Олег вы нереально красивый",

"Олег, ты нам нужен на земле а не на небе!",

" Олежка очень красивая фотка нашего любимого принца💘",

"Краш",- пишут в сети.

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