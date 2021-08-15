Популярный украинский певец Олег Винник вместе с «тайной женой» Таюне устроили сюрприз для друга

Как пишет Politeka.net, артисты спели праздничную песню для своего знакомого в его день рождения. Выступление было очень атмосферным, эмоции не мог сдержать никто. После номера звезды стали обнимать мужчину.

«С днём рождения! Дорогой Александр! С Днём рождения Тебя, Брат!!! У меня сердце сейчас как большой воздушный шар. А в нем самые тёплые и искренние к Тебе пожелания и поздравления. И пусть сегодня не за одним столом, а на расстоянии, но Ты все слышишь сердцем, мой Друг!», - подписал видео артист.

В комментариях поклонники оставили массу отзывов.

«Такая классная атмосфера, тепло дружно, и главное есть любовь, все как должно быть», «Боже, как же я бы хотела к Вам на праздничную вечеринку. Но я с Вами сердцем и душой», «Молодцы, просто бомба от души!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что поклонницы Олега Винника поддержали его «тайную жену»: "Тая, дай тебе Бог…".

А еще Politeka писала, что Винник слился в романтичном танце с эффектной блондинкой, которую называют его женой: "Как же красиво".

Также Politeka сообщала, что Винник не сдержал эмоций на съемках с самолетом: «Друзья мои, это же бомба».